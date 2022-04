Lisa Su a dit que RDNA 3 arriverait cette année. La sainte patronne des rouges tiendra parole, surtout qu'elle l'a répété maintes et maintes fois au cours des 6 derniers mois. Pour rappel, voilà à quoi on pourrait s'attendre avec le successeur de RDNA 2 sur ce billet. Le saint patron des verts, de son côté, n'a rien dit, et c'est ainsi qu'il fonctionne. Cependant, qui doute une seule seconde qu'il ne sera pas prêt pour contrer RDNA 3 ? Pas grand monde, pourtant on reste quand même dans le flou. Certes, le pompage des hackeurs a permis d'avoir des infos non officielles ni définitives sur Lovelace, avec là aussi une trajectoire différente de celle de son meilleur ennemi.

Mais quand Lovelace arrivera-t-il ? Si Q2 semble irréaliste, Q3 ou Q4 semblent détenir la vérité. Selon la Twittosphère, et un de ses membres les plus actifs - car oui, il faut bien agiter son membre pour avoir des infos obtenues sur l'oreiller - AD102 serait déjà entré en phase de test, une des dernières étapes de validation avant une probable mise en production. La même source indique même que le flagship Lovelace se nommerait RTX 4090, et qu'il utiliserait de la mémoire VRAM à 24 Gbps, dont on sait via Micron que cette vitesse est en cours de finalisation de son côté. Plaçons une petite pièce sur la fin de Q3 2022, mais entre le test, la prod, la constitution des stocks, on ne devrait pas en être très loin !

"Je vois Lovelace, et que tu dois te couper les ongles !"