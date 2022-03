NVIDIA tiendra, par la voix de son big boss, une keynote le 22 mars dans le cadre de la GTC 2022, qui n'a rien à voir avec la GDC2022 où AMD tiendra sa conférence sur le FSR 2.0. Autant pour les annonces classiques du CES ou du Computex, Jensen délègue à ses équipes, autant pour la GTC, c'est l'emblématique fondateur qui s'y colle, la GTC est forte puisqu'elle détermine la ligne de conduite pro du caméléon, et donc les sous à venir en essayant de convaincre.

Hopper y serait montré si on en croit l'intitulé "Hopped Up". Pour rappel, les estimations font état d'un GPU en 5 nm de TSMC, une surface d'à peu près 900 mm², de la HBM 3, tout ça pour un seul GH100, qui peut être apparié pour plus de patate. NVIDIA insiste bien sur le fait que cette conférence est à ne pas rater, ce que l'on peut comprendre puisque le saut sera important, comme il l'a pu être de Volta GV100 12 nm à Ampere GA100 7 nm (les GPU gaming étaient en 8 nm de Samsung), et donc la puissance de calcul sera là, à voir quelles applications en tireront parti, à quel futur a pensé NVIDIA pour ses produits. Nous la suivrons comme chaque année !