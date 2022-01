Le nom réputé de Hopper appartient à Mme Hopper, scientifique renommée pour avoir créé le premier compilateur et le langage informatique COBOL. Associer son nom à des produits, du milieu IT qui plus est, revient à leur attribuer une image d'excellence. NVIDIA a nommé une prochaine génération de GPU avec ce nom, et ce depuis 2019. La société Dish Network, dont le coeur d'activité est de diffuser de la télévision par satellite, a décliné également une gamme de décodeurs d'enregistrement numériques fournie avec ses prestations. On trouve Hopper Pro, Hopper Duo, etc, bref il s'est adjugé le nom contre menue monnaie on imagine, ou contre licence.

Cette société, depuis le 23 avril 2021, est en conflit avec NVIDIA au sujet de l'usage de Hopper vous l'avez compris. Le 23 décembre dernier, la firme a enregistré une 6è motion de suspension, qui se terminera le 22 février 2022. Et donc l'issue de cette querelle se terminera rapidement puisqu'on ne voit ni l'une ni l'autre lâcher prise, ça se règlera sur l'oreiller à coup de dollars.

Pour autant, NVIDIA nomme ses générations avec des noms de scientifiques, depuis des années, avec Fermi, Kepler, Maxwell, etc, il n'y a que l'énigme Pascal puisque nous ne comprenons pas en quoi notre rédac chef mérite les mêmes honneurs que ces scientifiques. Quand Dish Network voit la possibilité d'une confusion entre ses produits et ceux de NVIDIA, on se dit qu'il aurait envisagé l'idée d'aller chercher quelques billets vers une boite dont le coeur de métier n'est pas le même, et qui brasse milliards de dollars sur milliards. En même temps c'est leur problème, mais de se quereller pour un nom qui n'appartient qu'à la personne défunte, voire sa famille, c'est fort de café ! (Source)

Heureusement vous n'êtes plus là, Grace, pour voir le sketche qu'est devenu ce monde