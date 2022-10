Alors qu’Hopper a été dévoilé à l’occasion de la GTC en mars dernier, le caméléon semble avoir gardé quelques détails secrets. En effet, alors que les spécifications préliminaires faisaient état de 60 TFLOPS en FP32 et 30 en FP64, voilà que la page produit officielle a été mise à jour et — surprise — voilà que les chiffres ne collent pas tout à fait.

Au lieu des anciennes mesures de performances, ce sont pas moins de 67 TFLOPS en FP32 et 34 TFLOP en FP64 (67 TFLOPS pour la FP64 des Tensors Cores). Le TDP est également passé d’un 700 W fixe à un « jusqu’à 700 W (configurable) » pour la version SXM, et 300 à 350 W pour la déclinaison PCIe. À croire que les tests préliminaires de tenue de fréquences se sont révélés plus satisfaisants que prévu, à moins que la marque n’ai pris des précautions et décidé de dévoiler toute la puissance de son architecture qu’au tout dernier moment.

En ce qui concerne la disponibilité, NVIDIA a communiqué le mois dernier que la production était en cours, pour une première vague de livraison ce mois-ci. Notez que la distribution s’effectuera en plusieurs phases : dans un premier temps, les (pré) commandes de DGX H100 et autres Dell PowerEdge à destination de laboratoires et de chercheurs seront honorées, avant que le tour vienne pour les autres clients. N’espérez cependant pas trouver de version pour joueur dans le commerce, puisque c’est à Lovelace d’officier sur ce segment ! (Source : VideoCardz)

Le voilà, ce Hopper dont tout le monde parle !