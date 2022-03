Arctic lance deux ventirads pour socket LGA1700, entrée de gamme. Ils reprennent le design des radbox Intel anciens, avec le dessin en étoile, en aluminium, et possèdent en revanche un moulin spécifique d'Arctic. Il y a l'Alpine 17 et le 17 CO, la seule différence entre les deux provient du moulin de 92 mm, plus pêchu et donc plus bruyant sur le CO (250 à 2700 TPM contre 100 à 2000 TPM), et avec un système double boule, ce qui pourrait émoustiller Nico en ces temps où il vit reclus ! Les deux ont de la MX-4 préappliquée, et ne dépassent pas 68.2 mm. Comptez 13.99 et 14.99 € pour l'Alpine 17 et 17 CO.

Le seul hic, c'est qu'Alder Lake est relativement chaud suivant le modèle, et qu'il est fourni avec des ventirads box de nouvelle génération, même Intel a abandonné sa vieillerie en alu basique. Il faudra donc attendre de ces deux bousins ARCTIC un fonctionnement minimaliste de votre Alder, sauf si vous tapez dans du 12400 par exemple, mais ne vous attendez pas à des miracles. Pour ça, il faudra toper du refroidisseur plus musclé, sans être extraordinaire, comme un CM 212 BE par exemple, ou un BQ Pure Rock. À moins d'acheter un Alder sans ventirad, ou de vouloir économiser sur l'atelier cooling, il y a plein de raisons de vouloir autre chose que les Alpine 17.