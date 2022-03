ASRock Industrial, fidèle à ses NUC, lance sa génération 1200, basée sur les puces Alder Lake. La petite boite, mesurant 11 x 11.7 x 4.8 cm, abritera au choix un 1260P, un 1240P ou un 1220P dont on sait que le TDP est de 28 W. La partie graphique devrait donc être bien meilleure que les sinistres HD Graphics, puisque c'est un Iris Xe qui affichera l'image, accélèrera la trouadé, et des tas de trucs, grâce aux 96 EU embarquées dans le CPU. Il y a la place de deux sticks de RAM DDR4 3200 pour un maximum de 64 Go. Comptez, dans la description, les deux prises réseau Intel 2.5 GbE, un slot M.2 prévu pour du WiFi 6E et de la ratoune bleue 5.2, un slot M.2 pour le stockage, un autre SATA 6 Gbps, une sortie vidéo HDMI 2.0b et une DP 1.4a, 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A, deux autres Type-C.

Sachez également qu'il y aura des cartes mères NUC en vente, qui incorporeront les Alder 1265UE, 1245UE, 1215UE, 1255U, 1235U, 1215U et Celeron 7305. Ça peut être intéressant pour du spare, ou pour les bidouilleurs ! Il n'y a pas de date de lancement, sachez juste que c'est en précommande, mais sans tarif ! Il est évident que la lutte sera sympa avec les petits barebones AMD Rembrandt, quand ils seront là, même si RDNA 2 devrait mettre tout le monde d'accord. De la puissance pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir de grosses boites chères dont 90 % ne seront jamais exploités, voilà le deal de ces barebones.