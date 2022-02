Montrée aux yeux du monde entier par Jeff Fisher lors du CES, la RTX 3090 Ti brille par son absence, et ceci est d'autant plus marqué que le caméléon n'a donné aucune nouvelle contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire au CES. La date serait à présent indéterminée, et pourtant, certains partenaires ont déjà présenté quelques modèles, c'est à n'y rien comprendre donc. Les rumeurs voyaient un souci entre le BIOS et le hardware, mais cela n'empêche pas les marques d'être prêtes apparemment. Qui est le pilote dans cette histoire ?

GALAX possède sa RTX 3090 Ti EX BLACK, sa HOF Extreme, MSi a sa Suprim X, ASUS sa TUF, et EVGA tease son modèle Kingpin Hybrid. Tous attendent manifestement le feu vert du caméléon, qui ne semble pas prêt à le donner. Les raisons seraient multiples.

Crédit image @ VDCZ

Selon Moore Law is Dead, il n'y aurait pas beaucoup de GPU construits dédiés à la RTX 3090 Ti, celle-ci partageant son GA102 complet avec la RTX A6000, sur un créneau autrement plus rentable que le grand public. Cela pourrait expliquer le fait qu'il n'y en aura pas beaucoup, et peut-être pas partout sur la toile. Ensuite, NVIDIA aurait remplacé les puces de 1 Go de GDDR6X à 19.5 Gbps pour des puces de 2 Go de GDDR6X 21 Gbps, et il semblerait que ces dernières fassent des erreurs lors de certaines charges. Si nous ne voyons pas pourquoi le GA102 complet planterait, avec la piste de la VRAM, on a quelque chose de plus crédible et cohérent.

Toutefois, le Nouvel An chinois se pointe, et donc toutes les manufactures vont être à l'arrêt, il y a fort à parier que ce problème sera réglé après, s'il existe bien entendu. Mais c'est à se demander finalement s'il y en aura. Et qui pourra débourser les 3000 à 6000 dollars demandés selon les modèles ? La v2 de l'Ethereum étant, a priori, programmée pour juin 2022, qui se risquera à acheter une carte si cher qu'il ne pourra pas la rentabiliser avant la v2 ?