Il n’y a pas mal de jeux qui sortent, ou sont sortis, et c'est l'occasion pour les verts pour lancer ses pilotes 511.79. C'est l'arrivée d'Elden Ring, GRID Legends, Total War Warhammer III, et Martha is Dead qui a motivé les troupes, surtout qu'il incorpore le DLSS. Destiny 2 The Witch Queen avec sa dernière update est pris en charge, de même que Reflex dans le jeu iRacing.

Plusieurs bugs sont aussi corrigés, avec des corruptions blanc/noir pour les jeux CoD Vangaurd et AC Valhalla, corruptions type flash de couleur dans BF2042, l'impossibilité de lancer Corel Paint Shop Pro XI, puis G-SYNC impossible à réactiver après l'avoir désactivé dans le panneau de contrôle. À vos modems !