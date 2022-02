Alphacool continue de développer des solutions pour ceux aiment faire barboter leurs cartes graphiques dans la flotte. L'idée du jour, c'est de proposer une backplate, avec des LED bien entendu au nombre de 6 et adressables, dans laquelle circule du liquide, afin de rafraichir divers composants situés sous le verso des cartes. Fait d'acrylique, de cuivre recouvert de peinture au nickel, ces backplates sont destinées aux RTX 3080 et 3090, et sont en contact avec elles via des pads thermiques fournis à la conductivité thermique de 7 W/mK.

La face que vous voyez

Il y en a plusieurs, car il y a plusieurs marques de cartes, il faudra donc bien choisir la backplate en fonction de votre carte graphique, sous peine de se retrouver avec un bousin impossible à monter. Il y en a pour les Founders Edition, pour les GIGABYTE AORUS Master et Extreme/Eagle/Gaming, les EVGA FTW3, les ASUS Strix, les MSi Ventus/Suprim X et Galax/KFA² HOF (3080 Ti pour cette marque avec les 3090) . Elles sont toutes vendues au prix unique de 79.99 €.

La face cachée au contact du PCB

Vous pouvez monter ces backplates avec vos systèmes DIY grâce aux 2 embouts G1/4", ou les associer à des AIO de la marque, les Eisblock Aurora prévus pour cartes graphiques. C'est sûr que ça fait monter la note finale, mais au prix de performances folles et de températures mesurées, GPU Boost 4 va s'en donner à coeur joie !

Et le bundle qui va avec