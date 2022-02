Elle avait été présentée au CES par NVIDIA lors de sa "keynote", et depuis elle a disparu des radars. On parle de la RTX 3090 Ti, fleuron parmi les fleurons de l'armada verte, qui cristallise tous les superlatifs : impressionnante, monstrueuse, gloutonne. Pour rappel, c'était - nous parlons à l'imparfait, car on ne sait pas ce qu'elle est devenue - une carte censée employer un GA102 complet, avec 10752 cuda cores, 24 Go de GDDR6X à 21 Gbps, et un TDP en hausse de 100 W, le tout à cause de/grâce à des fréquences en charge plus élevées.

Elle était pressentie pour être lancée le 27 janvier, mais des rumeurs de soucis entre hardware et bios auraient eu raison de la date. Sans qu'on sache le fond du problème, et contrairement à ce que Jeff (Jeffrey ?) Fisher avait annoncé au CES, il n'y a pas eu le moindre pwal d'info sur cette carte depuis, alors que c'était censé être le cas avant fin janvier. Cela ne peut que renforcer la rumeur parue mi-janvier, mais son retard doit s'expliquer, soit par ce souci, soit par une autre raison, mais les faits sont là. il n'y a pas de carte. Il est évident que le différentiel que l'on peut estimer d'une dizaine de pourcents avec la RTX 3090 sera facturé beaucoup plus, 50 ? 60 ? 100 % en plus ? Mais elle devrait être rare, et donc convoitée, si en plus elle n'est pas LHR, on ne la verra que sur les tests, s'il y en a . À l'instar des Titan, NVIDIA ne fait pas de test de ses cartes extrêmes dans la majorité des cas. par curiosité, on aimerait bien savoir quand même !

Jeffrey, remets nous de la RTX 3090 Ti Steup !