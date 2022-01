NVIDIA a présenté sa RTX 3090 Ti au CES. Ce dernier n'a pour autant pas donné de date pour cette carte, et a donné rendez-vous aux technophiles en février. Les rumeurs laissaient penser que les cartes arriveraient en boutiques à partir du 27 janvier, mais rien de sûr ni de confirmé par le caméléon. Pour autant, le 27 janvier semble une date irréalisable, puisque Tweaktown et VDCZ ont acquis, par le biais de leurs sources, la certitude que ce sera plus tard. La raison ? La voilà !

Les verts auraient demandé aux partenaires de cesser toute production de cette référence, la faute incomberait à un double souci BIOS et hardware. C'est, il est vrai, très vaste comme raison, et personne ne sait dire précisément de quoi il en retourne. Cela ne doit cependant pas être bien grave, et solutionnable en coulisses si une telle chose était avérée, car nous restons dans la rumeur ne l'oublions pas. Un GA102 complet ne doit pas engendrer de pannes insurmontables à priori, et mettre au point un BIOS qui limite l'enveloppe de consommation à 450 W non plus, quand on a une RTX 3090 dans le catalogue. Nous verrons si de nouvelles infos circulent dans quelques jours, et il y en aura parce qu'il y aura une issue à ce souci remonté.

