Les cartes mères Z690 et B660 pour Alder Lake viennent d'arriver que déjà on entend parler du Z790 ! Et en plus, ce n'est pas ASUS, GIGABYTE, MSi ou ASRock qui en font écho, mais Biostar, très peu représenté en Gaule, beaucoup plus sur Mazone ou chez les germains. Pour rappel, ce chipset accompagnera l'arrivée des CPU Raptor Lake, la seconde génération big.LITTLE Intel à prendre place sur le LGA1700. Ce que l'on sait techniquement, et ça ne date pas d'hier, c'est que cette famille de processeurs et de chipsets supportera le Digital Linear Voltage Regulator, une technologie capable de baisser de 25 % la consommation CPU. Tant mieux, déjà que c'est très compliqué avec le 12900K quand il se lâche, bois de la bière la main dans le calbut en matant du pr0n à plus de 241 Watts. Une conso en moins signifie aussi de la chauffe en moins, c'est bon à prendre.

Par contre pour l'annonce du jour, il faudra repasser si vous aimez les détails croustillants dignes d'une gaufrette Verkade. En effet, c'est sur le site de l'EEC, le régulateur des produits répondant aux normes environnementales et électriques Européennes, que l'on trouve trace de la Z790 Valkyrie, Z690 Racing GTA et Z790-A Silver. Ces noms sont enregistrés, mais s'ajoutent quelques autres avec le chipset moins pompeux B760. Ce sont les B760GTQ, M-Silver, GTN, T-Silver, MX5-E Pro, MX-Pro, MX-C, MX-E et MH. Rendez-vous normalement durant Q4 2022, si tout se passe bien, mais comme rien ne se passe bien, on se dit à 2023 ?