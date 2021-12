Si Matthieu vous informait ce matin, devant votre café pour les célibataires, caféllation pour les gars en couple, que les RTX à venir semblaient être plus que confirmées par une fuite de l'EEC sur des modèles de GIGABYTE, VDCZ a avancé un peu plus sur le dossier. Notre confrère est en mesure de donner des dates, qui n'engagent que lui et ses sources, mais qui sont crédibles malgré tout.

Pour commencer, la petite RTX 3050 dotée de 8 gigots de GDDR6 sur bus 128-bit devrait être annoncée le 4 janvier, au CES dématérialisé donc, pour une mise en vente qui devrait avoir lieu le 27 janvier. C'est aussi la date à laquelle la RTX 3090 Ti serait sur les étals des revendeurs. Pour mémoire, le GA102 serait complet, avec 10752 cuda cores FP32, et 24 gigiots de GDDR6X à 21 Gbps, le tout sur bus 384-bit.

L'autre fuite concerne la RTX 3070 Ti 16 Gio. Ce serait le 17 décembre qu'elle serait annoncée, tandis que sa disponibilité - terme galvaudé depuis plus d'un an - interviendrait le 11 janvier 2022. Elle serait la première de la tribu à être en vente. Mais si vous faites le compte, il en manque une, la RTX 3080 12 Gio, carte qui devrait avoir un bus mémoire de 384-bit contre 320 actuellement, expliquant la quantité de VRAM embarquée. Pour elle, nos confrères n'ont pas été en mesure de faire le point avec les sources, ou alors celles-ci n'en ont pas. Cela semble étrange, car la résurgence de transistors approche, et ne pas avoir d'indices dessus laisse penser qu'elle ne serait pas prévue immédiatement, ou pas avant quelques mois. À moins que le caméléon ne réserve la surprise ?