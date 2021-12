Après cet intermède épuisant sur les rumeurs des RTX à venir, nous allons nous poser un peu, verre de bière ou de rosé à la main, même si le temps ne s'y prête pas forcément, et encore moins les températures. Et nous allons lire ensemble le test de Halo Infinite fait par GameGPU, jeu au solo attendu, et animé par le moteur maison Slipspace, ça ne s'invente pas et ça affiche les ambitions : sous un slip testiboulé se cacherait-il un petit espace, ou serait-ce l'inverse ? Cette dame semble avoir une réponse !

Elle a déjà joué à Halo Infinite, et apparemment elle connait Pascal aussi !

En tout cas, c'est quand même un jeu majeur, surtout pour celui qui est fan de la saga, et qui a envie de voir la suite des aventures du Master Chief, humblement et modestement appelé par ses pairs. En FHD, on obtient presque les mêmes résultats que Techspot, à savoir que la RTX 3080 domine la RX 6900 XT, et même la RX 6900 XT LC (sous flotte), la RTX 2080 Ti domine la RX 6800 de très peu, par contre la RX 6800 XT passe devant la RTX 3070 Ti, ce dernier point est la seule différence en haut de liste. En bas, il est dommage que nos confrères aient viré la RX 590, d'un autre côté, RX Vega 56 et GTX 1070 sont à quasi-égalité, mais à 37 et 38 ips !

En QHD, ça se resserre, mais le classement en haut ne change pas. En bas, ça encaisse mal au niveau de la GTX 1070 et la RX Vega 56. Ce n'est pas normal pour un tel jeu et de telles cartes encore dans le coup, il faudra bien baisser les options du coup. En UHD, enfin, ça bouge en haut, la RX 6900 XT sous water passe devant la RTX 3080 Ti qui dormait en haut, et la RX 6900 XT en fait de même avec la RTX 3080, tandis que la RX 6800 se débarrasse pour de bon de la RTX 2080 Ti. Cette dernière, par ailleurs, reste devant la RTX 3070 Ti et la RX 6700 XT. Nous en sommes à 40 ips de moyenne avec la petite Radeon, c'est dire si tout ce qu'il y a de moins pêchu, le reste du panel donc, n'est pas jouable.

La conclusion est donc la même que sur Techspot, ça pompe gaillard, et ça ne transparait pas forcément, pas de paillette dans les yeux, mais des gouttes de sueur chez les transistors et les fesses des joueurs bien collées. Les presets Low et Ultra sont de plus très proches, donc pas d'hésitation, baissez-moi ces options bordel !