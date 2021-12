Hier, on apprenait que de manière interne et purement officieuse, NVIDIA aurait décidé de décaler la RTX 3070 Ti, mais aussi la RTX 3080 12 Gio. À vrai dire, pour cette dernière, ça sentait un peu le sapin, puisqu'Igor Wallossek estimait, d'après ses sources, qu'elle était franchement repoussée, les partenaires du caméléon n'ayant, selon lui, pas de consignes sur ce GPU.

VDCZ, ce jour, apporte sa pierre à l’édifice du flou artistique le plus complet qui entoure des GPU pas annoncés officiellement. Selon notre confrère, sans pouvoir affirmer que la RTX 3080 12 Gio est annulée ou repoussée, prétend que ce GPU particulier GA102 a été, par le passé, déjà distribué aux partenaires, et que les verts attendraient la réponse d'Intel avec ses Arc Alchemist à 16 Go de VRAM pour trancher sur l'avenir de ce GPU. Pourtant, les cibles ne sont pas les mêmes puisque le gros bleu vise la RTX 3070, pas la RTX 3080.

Le bus 384-bit au lieu de 320-bit sur la RTX 3080 permet de passer la bande passante de 760 à 912 Go/s, et cela lui confèrerait des performances supérieures en cryptomonnaie, 52 MH/s contre 43 MH/s. En outre, la carte aurait 256 cuda cores de plus, passant de 8704 à 8960. Au final, elle n'aurait presque plus rien de RTX 3080, et même si la quantité de mémoire grimpe, le comptage des cuda cores la rapproche plus d'une version SUPER que d'une variante minime de la RTX 3080.

Tout ça est bien compliqué, mais avec les avantages dont elle dispose, les mineurs vont cramer les stocks, et on n’en verra, de toute manière, pas la couleur. Une 20 Gio aurait eu du sens compte tenu de la concurrence qui affiche 16 Gio, pas forcément utile à ce jour, mais avec DirectStorage, ça pourrait avoir du sens, sans oublier les moteurs de demain comme l'Unreal Engine 5.