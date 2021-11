Avec le manque de puces d'une part, « encourageant » les entreprises à se presser et même à sortir le chéquier pour assurer leur place coûte que coûte chez des fondeurs qui ne manquent évidemment pas de demander toujours plus qu'auparavant pour leurs services, le déséquilibre de offre/demande et donc une situation propice pour les profiteurs en tout genre à chaque étape de l'autre, nous ne sommes clairement pas encore sortis de l'auberge et il est a craindre que le joueur va encore longtemps devoir souffrir tout particulièrement du manque de carte graphique à prix décents. Mais si vous pensiez que ça ne pouvait pas être pire, il va peut-être falloir revoir votre position...

(Capature d'une page traduite du mandarin).

En effet, la rumeur de la semaine tirée d'une information ayant circulé sur le Board Channel Forum (et dénichée par nul autre que VideoCardz), c'est qu'AMD serait sur le point de faire grimper les prix de ses RX 6000. Pour être précise, AMD aurait informé ses partenaires (ses clients add-in board) que l'entreprise va augmenter les prix de sa dernière génération de GPU d'environ 10 % ! Ah, et pourquoi donc ? Ce serait tout simplement la conséquence directe des prix en hausse du wafer à Taïwan chez TSMC. Et comme personne n'a évidemment envie d'absorber le surcoût tout seul, chacun va donc chercher à en demander plus à son prochain dans la chaîne d'approvisionnement. Après AMD, cela va ainsi forcément se répercuter de façon plus ou moins importante sur les prix de vente des partenaires eux-mêmes, puis sur ceux de l'ensemble de la chaîne jusqu’à en arriver à nos chers revendeurs. Cela s'ajouterai à une hausse parfois déjà constatée entre octobre et novembre.

Difficile de chiffrer la hausse exacte que les clients finaux que nous sommes auraient à absorber malgré nous (enfin, rien ne nous oblige évidemment à acheter), mais on peut supputer que ça pourrait parfaitement ajouter une bonne poignée d'euros en plus à la facture selon le modèle. M'enfin, au point où ça en est, sommes-nous réellement toujours capables de ressentir une douleur quelconque ? Face a des tarifs qui ont atteint l'espace bien avant Virigin, Blue Origin et SpaceX, se traduisant par des cartes qui se vendent majoritairement à deux fois leur tarif conseillé respectif maintenant depuis plus d'un an, la plupart d'entre nous ont probablement été désensibilisés depuis un moment. Alors 10, 100 ou 200 € de plus... ZzzzzZzzzz...