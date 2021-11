Alors que les cartes Ampere demeurent encore et toujours hors de prix pour les joueurs, NVIDIA semble avoir encore du stock pour les pros - ou, tout du moins, des idées pour leur refourguer toujours plus de GPU. En témoigne la nouvelle RTX A4500, dernière-née de la famille, qui n’est autre qu’une RTX A5000 un peu allégée, ce qui la place, dans le référentiel des cartes grand public, entre la RTX 3070 Ti et la RTX 3080.

En effet, avec 7186 CUDA cores organisés en 56 SM (et autant de RT Cores), la belle peut également se vanter de 226 Tensor Cores de seconde génération, le tout dans une enveloppe thermique de 200 W. De quoi offrir 23,7 TFLOPS en FP32, et 189,2 TFLOP en faisant usage des tensor cores et de la sparsité. Si les fréquences ne sont pas communiquées, comme c’est souvent le cas sur les cartes à destination des professionnels, il sera par contre possible d’en lien deux maximum via l’interconnect NVLink de la maison, offrant tout de même une bande passante de 112,5 Gio/s. Pour couronner le tout, 20 Gio de GDDR6 sur un bus à 320 bits son intégré afin de satisfaire au mieux les tâches de rendu ou de modélisations usuellement confiées à ces cartes.

Profitant de la sortie d’une nouvelle carte, le caméléon en a aussi profité pour mettre à jour un modèle préexistant : la RTX A2000. Toute petite dans la famille des GPU professionnels avec son TDP de 70 W et ses 3328 cœurs CUDA, elle n’était auparavant pourvue « que » du 6 Gio de VRAM, hé bien les verts ont sorti leur baguette magique, et flash, la voilà munie de 12 Gio.

De quoi compléter encore davantage la gamme pour les entreprises, et ainsi recycler toujours plus de die après la gravure. Reste que, si le problème provient d’une production inférieure à la demande — ce qui est le cas dans notre pénurie post-COVID — nous ne nous attendons pas à de grands miracles suite à ces annonces.