L'info vient du vénérable du hardware, Igor Wallossek. La RTX 3050 telle qu'elle est sortie, vous pouvez d'ailleurs retrouver un test CDH en bonne et due forme, affiche 2560 cuda cores FP32, 80 TMU, 32 ROP, 20 RT Cores et 80 Tensor cores. Elle a également 8 gigots de GDDR6 à 14 Gbps, sur bus 128-bit. Enfin, son TDP est de 130 W. Elle est, dans les premières versions, animée par un GA106-150, un GA106 amputé d'un tiers et à qui il ne reste plus autant de peps qu'en version presque complète forcément, comme on la trouve dans la RTX 3060.

Pourtant, selon Igor donc, elle devrait arriver en plus grand volume, grâce à l'usinage massif de GA107, un GPU qui dans sa version complète affiche des specs légèrement supérieures à celles des RTX 3050 originelles, donc une version légèrement amputée conviendrait parfaitement. En outre, le TDP passerait à 115 W. Ceci est rendu possible par le fait que les deux GA106 et 107 sont compatibles broche à broche, et donc cela ne nécessiterait pas, pour les partenaires, la création d'un nouveau PCB, mais la réutilisation de l'actuel. Autre point, comme il serait produit en grosse quantité, il se murmure que les prix seraient moins urticants, malgré tout, on ne les voit pas passer au MSRP officiel, mais plutôt dans une configuration "moins pire" que ce qui est fait actuellement. Pas de date, mais à suivre.

Faut avoir la ref, c'est sûr !