Il y a quelques jours, une première fuite d'Alder Lake sur CPU-Z était dénichée sur la toile. Il s'agissait d'un sample de 12600K, et ce dernier déjà faisait parler la poudre sur le benchmark monocoeur du soft en sus-cité. Ce dernier poutrait 785.6 points sur le test 17.01.64. Pour mémoire, notre 5800X déboitait à ce moment 605 points (bloqué à 4.4 GHz), soit quelque chose d'assez distancé par rapport à Alder Lake. Ce jour, c'est le 12900K qui remet le couvert, et de fort belle manière. Même si rien n'est officialisé, on peut penser que la multiplication des fuites et leur tendance à une grosse performance d'Alder Lake ne sont peut-être pas si éloignées que ça de la réalité. Certes des tests officiels mettront tout le monde d'accord et rassureront sur la nature même des résultats et leur niveau de fiabilité (encore que ça dépend aussi des protocoles et du sérieux de leur choix et application).

Bref, le 12900K, dans les mêmes conditions, et avec la même version, aurait topé 825 points. Le ranking de CPU-Z indique quand même un 11900K à 682 points, un 5900X à 648, un 5950X à 647. Le test étant monocoeur, cela signifie que le CPU a du profiter de son boost maximal de fréquence, à savoir 5.3 GHz. Il y a fort à parier que le score multi sera quelque peu dégradé et perdra quelques plumes du fait d'une fréquence sur tous les coeurs en deçà. Ça sent le retour de la concurrence, et du possible Zen 3D sur base de Zen 3.