On la sort souvent, mais la contrepèterie "l'important c'est d'avoir le choix dans la date" prend tout son sens avec cette anecdote, qui serait marrante si elle ne coutait pas plus de 1500 eurobouliches ! La date dans l'histoire, c'est le moment où l'acheteur a reçu sa RTX 3090 FE, le doigt (cherchez la contrepèterie si vous ne l'avez pas encore), c'est le truc qui est resté coincé dedans au montage.

En fait, un acheteur s'est rendu compte que sa carte ne performait pas comme il fallait, et chauffait fortement. On a entendu parler de la mauvaise qualité des pads thermiques, ce qui n'est pas fifou pour des produits de ce calibre, mais cette fois c'est une capote pour doigt qui était la responsable, mais pas la coupable. Car on l'a laissée là, coincée sur les pads thermiques, et comme vous le savez, des capotes de doigt, ça ne bouge pas, ça n'a pas de jambe ni de moyen de locomotion, comme un Pascal bourré en somme.

Il y a bien un technicien qui va se faire taper sur les doigts, car le buzz n'est pas hyper positif en termes d'image de marque. Comment a-t-il pu oublier ce gant de doigt, utilisé pour éviter de faire des grosses traces partout et faciliter le montage des trucs chelous gluants qui collent (comme des pads té). Même si on a retrouvé le même gant de doigt que Matthieu utilise comme capote à usage privé dans l'intimité, on se dt que les conséquences auraient pu être plus graves. Mais au final, on espère que le client qui s'est résolu à démonter la carte pour savoir ce qu'il se passait aura gain de cause si sa carte crame ou a subi des dégâts irréversibles, à supposer que ça ne soit pas une farce inventée, de mauvais goût.

C'est pas gros mais Matthieu y rentre juste dedans !