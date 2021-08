Le marché du GPU offre, un bien grand mot pour un si petit destin, deux voies pour acquérir une carte graphique. Soit vous êtes vernis et vous topez des cartes de référence rouges ou vertes à des prix bien calibrés et quasi fixes, soit vous ne tenez plus et vous achetez le GPU custom le moins cher dans la tranche considérée par les plus grands proctologues comme étant celle des trous noirs. Donc peu d'élus pour les refs, beaucoup trop par dépit pour les customisées, c'est le bordel !

Eh si 2021 se termine dans un gros trimestre, il aura apporté son lot d'espoir et de désespoir. Les deux fournisseurs de cartes graphiques ne nous avaient pas menti, oui il y a de la dispo en 2021, le Neeed en témoigne avec des tonnes de références en stock. Là où ils se sont bien gardés de le clamer, c'est que les prix ne se sont pas normalisés pour autant. On nous certifie que la demande est colossale, certes nous l'entendons, mais les stocks constitués répertoriés sur le Neeed restent car les prix sont absolument débiles.

2022 arrive et l'espoir renait. Mais ça, c'était avant, car Jensen, le Johnny des GPU, a assuré lors du compte rendu de ses chiffres financiers, que 2022 serait du même acabit, pas de phénomène complètement fou et devenu fantasmagorique que d'aucuns nommeraient la normalité, avant 2023. Mais comme la rumeur de Lovelace a pris forme cette semaine pour une production en 2022 et un lancement en 2023, on se demande si on ne nous la ferait pas un petit peu à l'envers. Comment des patrons aussi visionnaires dans leur discipline peuvent être aussi faux dans leurs pronostics de disponibilité et de normalité ? Vous connaissez la réponse !

Ampere avait agréablement surpris avec des MSRP franchement en baisse par rapport à Turing, RDNA 2 également, mais avec le jeu de pénuries et des bandits/escrocs/businessmen (ne barrez aucune mention), on a payé nos cartes plus cher que jamais, peu importe la couleur, le MSRP a été explosé chez les customs. Heureusement que Bethesda nous sort un énième Skyrim Anniversary pour nous faire patienter, sinon, aie aie aie !