3DFX, le troll semble se préciser de plus en plus

Il y a quelques jours, le Twitter de 3DFX prenait vie. Il venait d'être créé, le 23 juillet, et annonçait le retour de la marque en sommeil depuis 20 ans. Si nous accueillions cette nouvelle de manière sympathique, nous avions quand même mis de sérieux doutes sur la véracité du truc, surtout que l'image d'illustration datait d'un DeviantArt de 2014. Ça ne sentait donc pas très bon dès le départ. Quand on sait de surcroit que les brevets sont la propriété de NVIDIA, c'est très étrange.

Le truc commence à sentir le roussi, le Twitter a annoncé que la marque était la propriété d'un fonds d'investissement nommé Jansen Products, et qu'il était prévu des cartes graphiques, des smartphones, des smartTV et des systèmes son pour cet hiver. Le nom du fonds qui ressemble comme deux gouttes d'eau au prénom du cofondateur de NVIDIA ne laisse plus de doute sur l'origine trollesque, quant au business annoncé, on ne voit pas avec quoi ni avec qui 3DFX pourrait refaire surface, quand on voit le marché du GPU, qui peut mettre au point de telles puces sans concurrencer sa propre boite si elles viennent de NVIDIA ou AMD, voire Intel ? Pour conclure, ça reste la propriété de NVIDIA, donc théoriquement personne ne peut utiliser le branding 3DFX, sauf le boss lui-même.