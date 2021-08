Chers lecteurs (ou pas, d'ailleurs), le Comptoir cherche des contributeurs. Comme vous le savez, CDH n'est pas un média comme les autres : les intervenants adeptes de hardwarophilie ne sont pas des journalistes, ne se prennent pas pour des journalistes, mais restent des experts dans leurs matières et partagent ainsi selon un moule très libertaire où le maître mot reste l'objectivité.

Les projets sont nombreux, mais le hardware pur connaît un essoufflement face auquel nous devons nous adapter. La première étape consiste à asseoir l'équipe selon une formule éditoriale plus flexible. Bien que nous recherchions des profils spécifiques, fidèles aux préceptes du média et à son ouverture d'esprit depuis sa création, nous étudierons également les profils atypiques aux spécialités pas forcément énoncées ci-dessous. Aussi, si vous avez envie de vous exprimer et de partager vos connaissances sur un sujet donné, peut-être bien que vous pourriez trouver sur le Comptoir la bonne formule pour le faire : faites-nous-en part en lancez-vous ! Pour cela vous pouvez consultrer cette page où sont repertoriés tous les profils type que nous chercherions. Néanmoins, notre recherche actuelle porte sur un profil plus spécifique :

électronicien(ne) spécialisé(e) en micro composants

Décortiquer une alimentation électronique, détailler un PCB, qu'un chien de garde de ce type ne fait pas "waf", et BGA n'est pour vous pas une déclinaison diesel de la BX ;

De bonnes notions en audio (mesures, spectre, écoute...) ;

Une orthographe et une grammaire (presque) impeccables ;

Critiquer le hardware tant pour ses qualités techniques que sa conception ;

Une belle plume, du second degré, et de l'auto-dérision ;

Gérer votre temps de travail et toute l'autonomie qui va avec ;

De l’empathie lecteur : la capacité à comprendre et à expliquer ;

Être agréable, parce que bon, c'est tout de même mieux ;

Contactez-nous pour construire un poste sur mesure adapté à vous + nous. Vos missions :

Intervenir quotidiennement sur l'actualité du site ;

Intervenir régulièrement sur des tests produits, généralement des nouveautés (pleine de surprises à débusquer) ;

Entretenir les conversations avec vos lecteurs et développer le sens du débat ;

Apporter toute votre personnalité dans la tonalité médiatique propre au Comptoir ;

Viser à devenir un/e chef/fe de rubrique.

C'est pas faux.

Ouskon signe, captain' ?

Si l'expérience vous tente, contactez-nous via recrut [at] comptoir-hardware.com, avec pour sujet "recrutement CDH". Joignez à votre mail :

un petit blabla pour vous présenter ;

2 billets de votre propre cru ayant pour thème l'actualité du hardware sur un sujet non traité sur le Comptoir, court, concis, illustré et surtout avec toute votre personnalité.

Les postes sont rémunérés au forfait ou à la performance au terme d'une période de probation et selon profil. En adéquation avec la formule du Comptoir c'est ici une activité secondaire qui est proposée, et peut se faire en télétravail même si une proximité sur Bordeaux est un gros plus. Dans tous les cas, l'idée reste de construire une formule adaptée à vous + nous, où la flexibilité sera de mise. Un temps plein n'est donc pas exclu. À vos plumes !