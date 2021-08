Take Two ramasse des biftons, grâce à ?

Take Two a publié ses résultats financiers pour le second trimestre fiscal 2022, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche pour l'éditeur. Il y a de sacrées franchises dans sa valise pour rester à flot malgré le peu de sorties. GTA 5 s'est vendu à 150 millions d'exemplaires, ce qui en fait le second jeu le plus vendu dans l'histoire, presque à distance raisonnable du patron, Minecraft avec ses 200 millions de copies. Du coup, la franchise GTA est à 350 millions de copies vendues, la vie est belle !

La série des NBA 2K marche bien, la version 2021 ayant été distribuée 11 millions de fois, incluant certainement le petit laps de temps où elle fut gratuite sur l'Epic Games Store. Ce sont 71 millions d'unités vendues qui jonchent le succès des NBA 2K. Red Dead Redemption, la franchise, en est à 60 millions, l'épisode 2 est à 38 millions toutes plateformes confondues, rappelons que seul ce dernier opus a vu le jour sur PC, avec un succès qui a surement bien aidé à atteindre cet objectif.

Borderlands, de son côté, c'est 71 millions de jeux vendus, dont 13 millions pour Borderlands 3, le plus gros départ pour un jeu 2K, mais le plus vendu reste Borderlands 2 avec 25 millions. Pour ce qui est des "petits" jeux rentables, citons Bioshock qui reste vendu à 38 millions d'unités, Sid Meier's Civilization avec 58 millions, Kerbal Space Program avec 5 millions, et enfin The Outer World avec 4 millions. Pour conclure, l'éditeur prévoit de lancer plus de 120 jeux jusqu'à mars 2025, ainsi qu'une nouvelle franchise ce mois-ci, avec de tels chiffres, on voit bien que tout baigne ! Toutefois, le Ca baiosse un peu pour Q2 FY2022 avec 813 millions de dollars contre 831 au trimestre d'avant, mais les bénéfices sont de 152.3 millions de dolalrs, soit presque le double du même trimestre l'année précédente, culminant à 88 millions (Source)