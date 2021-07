Quand on évoque 3DFX, les plus vieux d'entre nous, ceux qui ont connu l'âge d'or des cartes graphiques, ont un frisson qui va d'une oreille à l'autre en passant par les roustons ! Cette marque iconique, un tracteur, une locomotive dans le passage à la 3D, a disparu, n'ayant pas réussi à mettre au point des cartes pouvant rivaliser avec les autres, dont les verts. Et pourtant, le GLIDE, librairie spécifique et optimisée pour les puces graphiques 3D de la firme, avait été adopté par les développeurs. Bref, quand la firme a fermé, ce fut un tremblement de terre, et une grande tristesse. Tout n'y était pas vert, les textures étaient moins fines que chez la concurrence, mais on doit la popularisation des jeux 3D sur PC à 3DFX, avec des Voodoo qui offraient de très bonnes perfs pour un prix tout à fait correct.

Voodoo 1 avec 4 Mo de VRAM, carte accélératrice 3D à coupler avec une carte 2D !

C'est enthousiastes, mais plein de méfiance, que nous accueillons l'annonce faite par 3DFX Interactive sur son nouveau Twitter :

3dfx Interactive is coming back, 20 years later. Prepare for an major announcement regarding our return this Thursday! pic.twitter.com/KXPeY20lQ7 — 3dfx Interactive (@3dfxofficial) July 30, 2021

Sans savoir à qui appartient réellement ce compte, il est annoncé le retour après 20 ans, qui sera dévoilé jeudi prochain. La seule chose qui nous incite à la prudence, c'est donc le mystère et/ou la personne/entreprise derrière ce compte. Mais c'est aussi un tas de questions dans cette période trouble, comment et sous quelle forme 3DFX va faire son retour ? Et si Intel vendait ses GPU sous pavillon 3DFX, té ! Wait and see, mais on ne va pas rater ce qui se trame jeudi, pour sûr ! Par contre la guillotine si c'est une sale blague...