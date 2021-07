La semaine dernière, Amazon, derrière le jeu monde ouvert New World, se prenait un bad buzz suite à une programmation du titre qui tirait apparemment trop dans les circuits des cartes graphiques. Le fait est que depuis, le géant a publié un correctif, mais ça reste compliqué de redresser la barre après ce mini drame. Vous pouvez retrouver nos analyses sur le billet en question, il est important de le lire pour comprendre l'affaire. Quand on est un géant, et qui plus est qui se lance dans le gaming, chaque fait et geste sont scrutés minutieusement. Avec son moteur maison Lumberyard dérivé du CryENGINE, le jeu n'en est qu'à ses débuts. Gamegpu a fait le test du bousin, certes en bêta, mais c'est intéressant de voir le ratio visuel/perfs.

Notre confrère nous gratifie de quelques clichés mini/maxi, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot sur la planche, c'est très très loin de péter la rétine, on est plus proche de l'hémorragie oculaire si on veut faire un peu d'humour noir. Plus sérieusement, ce n’est pas moche, mais ce n'est pas génial. Surtout, en 1080p, détail maxi, on plafonne avec une RTX 3070/3080/2080 Ti à 117 ips, et à 108 ips pour une RX 6700 XT/6800/6900 XT. C'est déjà pas glorieux, mais globalement une RX 580 ou une GTX 1060 6 Go affiche un peu plus de 40 ips. En 1440p, ça se module un peu en haut, mais ça reste au mieux dans les mêmes valeurs pour les RTX 3080 et RX 6900 XT, en bas on glisse à 30 ips globalement pour nos vieilles cartes Pascal et Polaris. En UHD, tout le monde se prend une bgifle, nos deux cartes majeures RX 6900 XT et RTX 3080 arrivent à 60 ips de moyenne, à partir de la RTX 3060 Ti, on tombe sous les 40 ips, incluant la RX 6700 XT et la RTX 2080 SUPER. Au final, ce n'est pas mal, mais très loin d'être optimisé, peut mieux faire si on devait donner un avis sur les framerates obtenus.