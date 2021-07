Alors que le minage redescend petit à petit — en Chine tout du moins — l’espoir renaît quant à des modèles de GPU plus abordable, qu’il s’agisse du retour à la normale des prix du haut de gamme (enfin !), mais également de l’existence pure et simple d’une vraie entrée de gamme. Parmi les cartes attendues, la RTX 3050 pour PC fixe représente le côté NVIDIA de la force, et la RX 6600 XT son analogue côté rouge.

Déjà listée par l’EEC via des modèles de chez GIGABYTE, voilà que la carte fait à nouveau des émules cette fois-ci au travers de YouTube, à savoir chez Moore Law is Dead ainsi que Coreteks, à prendre avec toutes les pincettes de rigueur. En effet, déjà que les leaks basés sur des morceaux de photographies hautement suspicieuses se révèlent parfois n’être que des gros fakes bien poilu, difficile de se positionner face à une information manquant encore plus d’authenticité... mais cela est loin d’être une première sur votre Comptoir favori.

Le présumé design de référence de la carte... qui pourrait bien ne jamais être commercialisé, selon les dernières fuites

Du côté de rumeurs en elles-mêmes, cette RX 6600 XT arriverait d’ici août à un tarif de 399 $ hors taxes, afin de s’écouler en masse dès la rentrée. Ses 2048 cœurs et 32 Mio d’Infinity Cache (qui n’est pas sans rappeler une certaine W6600 pour les pros...) offriraient en outre des performances proches de la GTX 1080 Ti ou de la 5700 XT, à 5 % près selon les jeux et les patchs. Il ne reste que l’annonce officielle pour démêler le vrai d’une hype parfois aux allures hallucinogènes ! (Source : VideoCardz)