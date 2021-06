L'EEC, bible des projets des marques, a enregistré 6 références AMD à base de RX 6600 XT. On en entend parler depuis des mois, et pour le coup, l'histoire revient au premier plan via ce fameux EEC. Le dernier à en avoir touché plusieurs mots, était Igor, qui avait attrapé des documents internes qui étaient très précis quant aux dimensions de la puce, son brochage, et d'autres petites choses techniques. Ce qu'il en ressort, c'est que les 6 modèles arborent 8 gigots de mémoire, très certainement de la GDDR6. De notre côté nous avions relevé 2048 stream processors, et à l'époque, au mois de mai, nous ne savions pas si ce seraient 8 ou 16 gigots de VRAM.

Finalement, GIGABYTE semble en savoir un peu plus sur le sujet, mais comme toujours, un enregistrement auprès de l'EEC ne confirme en rien une arrivée commerciale. Le passé est truffé de cas identiques, mais il faut reconnaitre qu'une telle carte aurait bien du sens, puisque la gamme RDNA 2 s'arrête à la déjà percutante RX 6700 XT. Le timing est probablement mauvais en cette heure, des prix délirants, mais ceux qui matent régulièrement le Neeed ont pu noter plus de modèles rouges ou vert en stock, et à des prix qui baissent globalement d'une centaine d'euros, ce qui n'était plus arrivé depuis des lustres. Un effet anti minage chinois ?