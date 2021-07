Que se passe-t-il ? Comment se fait-ce qu'au pays le plus mineur on trouve de la carte apacher ? On sait que les autorités cherchent à casser le minage, pour des raisons de contrôle probablement, pour des raisons d'infrastructures électriques insuffisantes c'est sûr, mais pour plein de raisons qui font que nous ne pouvons qu'apprécier toute initiative qui détruira cette activité paradoxale, et rendra aux joueurs un tant soit peu son honneur et sa passion. Et donc le cours des cryptomonnaies en Chine dégringole, ce qui a généré auprès de mineurs une vente massive de cartes ayant charbonné comme des folles. Par contre, l'attractivité des prix est réelle, jugez plutôt : 400 $ la RTX 3070, 370 $ pour la RTX 3060 Ti, la RTX 3060 passe à 293 $, tout cela pour des ventes de lots de 100 à 200 unités.

En revanche, si on considère que la carte a mouliné 6 mois 24h/24, il faudrait quasiment 4 ans à un joueur pour utiliser la carte autant à raison de 3 heures par jour. Si la tendance se poursuit dans le monde, alors nul doute que tous les pays seront frappés d'une vague de cartes RTX Ampere et RDNA 2 d'occasion, ce qui ne manquera pas de faire couiner AMD et NVIDIA sur les manques à gagner, largement compensés par des prix explosés durant des mois entiers. Pour autant, le Neeed montre que ça va un peu mieux, mais la baisse n'est plus aussi évidente qu'il y a une semaine. (Source)

et bim l'ETH !