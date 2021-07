La sortie prochaine de Windows 11 fait pas mal jaser les utilisateurs et passionnés d'informatique, qui sont souvent partagés entre certains apports intéressants sur divers sujets, mais au prix de restrictions matérielles assez fortes. Cependant, autour de toutes ces annonces, nous avons oublié parfois l'essentiel : qu'adviendra-t-il de Windows 10, qui est quand même loin d'être obsolète encore. Car il faut le rappeler, l'OS est supposé être maintenu jusqu'en 2025, et que la version actuelle n'est pas une version LTSC, prévue pour un support de long terme recevant pendant plusieurs années les mises à jour de sécurité.

Et bien pour les réfractaires - ou les déçus sur le plan matériel - il est bien prévu qu'il y ait une version 21H2 de Windows 10 durant l'automne prochain, qui sera donc une version LTSC du système d'exploitation. Il est même possible que cette version continue d'évoluer en parallèle de Windows 11, puisque les deux OS partageront pas mal de similitudes. En revanche, nous n'avons pas encore le détail de cette version future, et aucune build Insider n'a été rajoutée depuis plus d'un mois maintenant, donc à voir comment se déroulera la suite des opérations. Surtout que Windows 11 sera sur un cycle annuel et non pas semestriel, ce qui pourrait changer la vitesse de distribution des évolutions majeures. Affaire à suivre donc, Windows 10 a probablement pas encore dit son dernier mot, tout du moins jusqu'à 2025. (source : Microsoft)