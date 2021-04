Comme il l'avait fait pour les RX Polaris et la RX 5700 XT, Sapphire s'apprête à renouveler l'expérience avec la RX 6900 XT. La magie actuellement, consiste à multiplier les modèles à un catalogue, mais ne pas multiplier la disponibilité, par contre il faut que vous multipliiez vos biftons, et hop le lapin sortira, mais pas du chapeau si vous avec saisi le ton ironique du billet ! Les Nitro+ et Nitro+ Special Edition sont identiques esthétiquement, avec un gros radiateur à 3 moulins qui porte le tout à 31 cm pour 2.7 slots.

La différence entre ces deux séries, ce sont les fréquences de fonctionnement. Les SE sont des cartes binnées, et la fréquence maximale, qui est celle du boost, passe de 2285 à 2365 MHz. En gaming, et en valeur absolue, les fréquences sont moindres, on passe de 2050 à 2135 MHz. En revanche, détail capital, l'ARGB arrive sur la nouvelle gamme, aussi bien, sur les ventilateurs que la tranche de la carte, sans oublier la backplate.

Elles seront deux cartes estampillées SE, l'une aura un port USB Type-C, et pas l'autre, même si le site de Sapphire ne montre, pour l'instant, que la carte qui en est dénué. Notez qu'un support de carte sera fourni, afin de ne pas fusiller le port PCIe de votre carte maman. Assurément de belles pièces, bien carrossées, on connait les forces et les faiblesses des cartes RDNA 2, mais cela passe au 20e plan devant le manque de dispo. Et quand on voit des références en RX 6900 XT à plus de 1800 €, on se dit que la pénurie ne rend pas tout le monde triste, surtout quand on a plus de 50% du marché en France par exemple !