Prévue durant le printemps 2021 sans plus de précisions à l'origine, la version 21H1 de Windows 10 sera bien la May Update, signifiant qu'il ne reste plus très longtemps avant de voir cette mise à jour majeure sur nos PC. Bien entendu, les utilisateurs des versions Insider de l'OS ont pu déjà profiter de ses nouveautés, toutefois elles restent mélangées avec bien d'autres évolutions, comme les applications ou les fonctionnalités prévues pour la version 21H2. En effet, il ne faut pas oublier que le calendrier des mises à jour a été revu chez la Raymonde, puisqu'à partir de cette année, c'est la petite version qui sort en premier - donc au printemps - et la grosse en dernier - en automne - et 21H2 sera donc celle qui apportera les gros changements, comme le HDR automatique ou la refonte de l'explorateur.

Alors que restera-t-il à prévoir pour cette version 21H1 ? Plutôt une bonne session de correctifs et d'améliorations en tout genre des performances, surtout autour de Windows Defender. Pour le reste, le changement du programme d'évolution des applications permet à Microsoft de diluer progressivement certaines évolutions, puisqu'il n'est plus nécessaire d'attendre les versions majeures pour les fonctionnalités décorrélées du cœur de l'OS. Donc après tout ce petit résumé, Microsoft annonce que la preview finale est de sortie pour Windows 10 21H1, ce qui veut dire que vous pouvez déjà y accéder, sous certaines conditions. Et bien sûr, cela veut dire que le déploiement de masse devrait arriver dans environ 2 ou 3 semaines, donc préparez-vous d'avance, en priant Bill Gates pour ne pas voir de BSOD lors de l'opération. (source : Microsoft)

Voici comment nous pourrions appeler Windows 10 21H1 : la colle à rustine.