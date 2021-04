Antec célèbre l'année de son 35e anniversaire dans la folie avec un boitier hors-norme, moderne à souhait et des guirlandes RGB en guise de bougies un peu partout ! C'est ce qu'on aurait aimé pouvoir dire aujourd'hui, mais ça ne sera pas possible, puisqu'Antec a choisi de célébrer avec modestie et réserve (c'est bien aussi) et a étoffé sa gamme performance d'un P82 Silent. Une énième commémoration des belles années du fabricant, desquelles il n'arrive visiblement pas à s'en défaire pour avancer un peu. Le nouveau venu est une variante du P82 Flow et une évolution du P8 de 2017, qui lui avait été lancé pour le 31e anniversaire du fabricant (décidément), un modèle que nous avions testé dans la foulée. Quoi de plus nous apporte le P82 Silent aujourd'hui ?

Antec Performance P82 P8 Dimensions 454 x 215 x 480 mm 443 x 210 x 470 mm Materiaux SPCC et plastique Mousse acoustique SPCC et plastique Verre trempé Poids 7 kg 7,4 kg Compatibilité mobale jusqu'à ATX 7 slots d'expansion Compatibilité GPU longueur jusqu'à 380 cm longueur jusqu'à 390 mm Compatibilité PSU longueur jusqu'à 220 mm longueur jusqu'à 240 mm Compatibilité ventirad hauteur jusqu'à 178 mm hauteur jusqu'à 165 mm Ventilation et Radiateur Avant : 3 x 120/140 mm Radiateur jusqu'à 360 mm Arrière : 1 x 120/140 mm Radiateur jusqu'à 140 mm Filtres pour le top et le dessous Inclus : 3 x 120 mm Avant : 3 x 120/2 x 140 mm Radiateur jusqu'à 360 mm Top : 3 x 120/2 x 140 mm Radiateur jusqu'à 240 mm Arrière : 1 x 120 mm Radiateur jusqu'à 120 mm Inclus : 3 x 120 mm à LED blanches Stockage 2 x 3,5/2,5" (convertible) 2 x 2,5" 2 x 3,5/2,5" (convertible) 4 x 2,5" I/O 2 x USB 3.0 1 x 3,5 mm 2 x USB 3.0 1 x 3,5 mm Prix 82,99 € 79 € Page produit P82 Silent P8

Comme vous pouvez le constater, l'évolution est assez folle ! Le boitier est plus grand, mais dans l'ensemble moins capable. Il faut dire que son objectif est le silence, il perd ainsi l'option d'une ventilation par-dessus et gagne de la mousse acoustique pour ses panneaux latéraux. Le P8 était déjà silencieux, mais la ventilation d'origine n'était pas son fort, on peut donc craindre que ne sera pas bien meilleur avec le P82 Silent. Néanmoins, ce sera à l'éventuel testeur d'en juger. Pour le reste, les spécifications sont tristement standards. On regrette naturellement qu'Antec n'ait pas fait l'effort d'une prise USB-C ni d'y de l'USB 3.1/3.2 Gen2, ce qui devient tout de même difficile à accepter en 2021. Certes, le P82 se fait pardonner avec un prix relativement doux et le fait qu'il est livré avec trois ventilateurs, son aspect très sobre peut également se montrer séduisant. Mais la concurrence est féroce sur cette fourchette de prix...