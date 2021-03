Voilà le retour du pétage de la protection de la RTX 3060 pour le minage. On le sait, toutes les cryptomonnaies ne sont pas exclues du champ d'activité de la RTX 3060, mais l'Ethereum est le vilain petit canard. Il y a quelques jours, Nvidia reconnaissait que le pilote Geforce 470.05 ne possédait pas cette protection, ce qui avait permis à beaucoup de se servir de cette carte pire miner joyeusement à 45 MH/s grosso modo. Ce pilote, distribué via la plateforme "Developer", a été un coup dur.

Le second viendrait d'arriver. 4 Geforce RTX 3060 ont miné tranquillou bilou, sur une Gigabyte G1 Sniper et une Maximus VI Extreme, commandées par leur Pentium G3220, et reliées aux cartes mamans par un Riser sur les ports PCIe 3.0 x16. Et comment les mineurs ont fait ? Ils ont simplement branché sur chacune des cartes un faux adaptateur HDMI, coutant 6$ pièce. Voici ci-dessous le fautif.

Cela aurait pour conséquence de mentir au pilote graphique qui verrait donc un écran branché, et cela désactiverait l'algorithme anti-Nicky. Certes, Nvidia va pouvoir réagir dans ses prochains pilotes pour que le subterfuge ne fonctionne pas, mais entre le pilote 470.05 et le faux adaptateur HDMI, les mineurs disposent d'une solution pour miner paisiblement sur RTX 3060. Et comme ils n'ont pas besoin de mettre à jour les drivers, ils ont une solution pérenne. Et nous, nous avons encore une sensation désagréable qu'on ne va pas s'en sortir de cette entourloupe, afin de retrouver des tarifs conformes. (Source Tom's Hardware)