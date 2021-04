Dans la série « non mais sérieux, vous vous fichez de nous ? », voilà qu’en pleine pénurie, AMD se met à sortir... une édition limitée de sa RX 6800 XT, sobrement nommée « Midnight Black ». Un produit qui nous laisse un goût amer en bouche, étant donné que — confinement entraînant une demande accrue non anticipée par les firmes obligeant — la carte de base elle-même pourrait être érigée au titre d’édition limitée tant il est difficile de s’en procurer à un tarif raisonnable.

Une douce idylle ?

Pour cette édition Midnight Black presque sortie de pipotron, la RX 6800 XT ne change pas : la puce Navi 21 demeure dans sa configuration d’origine avec 72 CU soit 4608 SP, une fréquence maximale de 2015 MHz et 16 Gio de GDDR6 pour ce qui est de la mémoire graphique, secondée par les 128 Mio d’Infinity Cache. Sa seule différence avec la version originelle sera ainsi un carénage noir sobre et classe, qui tranche totalement avec la mode RGB décomplexée de certains build tapageurs.

Avec un prix de base de 655,79 € — peu ou prou le même que la mouture de base —, la belle a beau se parer d’une esthétique soignée qui aurait pu trouver acquéreur facilement en temps normal, les conditions actuelles ne font néanmoins pas pencher la balance en sa faveur. Non pas que ce soit un mauvais produit, loin de là, mais son placement dans la lignée temporelle qui est la nôtre a des airs de doigt d’honneur dressé droit aux clients, même si, sur ce point, AMD n’égale pas la « série spéciale mineurs » de NVIDIA en matière de stratégie pour s’en mettre pleins les fouilles. Allez, on serre les dents, les fesses et le porte-monnaie, et on relance Half-Life 1 en attendant la fin de ces tarifs de fous !