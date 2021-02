Alors que la gamme Rocket Lake n'est pas encore officiellement dévoilée, nous avons quand même des données qui semblent fiables, puisque recoupées par plusieurs sources. On sait que les têtes de l'Hydre seront composées de deux CPU à huit coeurs et 16 threads, Core i7 et i9, une régression chez les bleus depuis quelques générations, où la différence était marquée entre les Core i5/7/9. Les deux CPU octocores seront les 11700K et 11900K, nous vous invitons à lire ce billet pour vous rappeler ce qu'ils offriront, en sachant qu'il ne devrait y avoir que des MHz qui les séparent. Enfin, pour terminer sur ce petit chapitre, ils devraient être disponibles à la vente en même temps que les tests, a priori le 30 mars prochain.

En tout cas, on trouve déjà le 11700K non pas en précommande, pas non plus dans un shop danois ou tchétchène, mais bien chez les germains de Mindfactory. Et il y en a plusieurs, puisque le VPC stipule bien qu'il a plus de 5 pièces en stock, ça veut dire que c'est donc arrivé, c'est ainsi qu'il procède dans la gestion temps réel de son stock. Il en a même vendu plus de 10 ! Le prix ? 469 €, et chez le germain, ce n'est pas du tout un bon prix, ça augure d'un tarif de plus de 500€ chez nous. En effet, un 10700K se négocie 317 €, le 10850K à 384 €, le 10900K à 473 € et le 5800X à 428 €. La meilleure offre Intel chez ce revendeur reste le 9700K à 219 € !