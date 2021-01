Dans un contexte de pénurie mondiale généralisé à peu près à tous les semi-conducteurs, voilà une information qu'il conviendra de préciser, ou que le principal intéressé pourra commenter, et devrait le faire pour connaitre sa position. Selon Overclocking.com, Nvidia aurait en projet de relancer sur le marché les RTX 2060 et 2060 SUPER, sans que l'on sache si ce serait pour la vente au détail ou pour les OEM. En effet, le manque de cartes Ampere est préjudiciable pour Nvidia d'une part, mais aussi les revendeurs qui voient leur activité au ralenti. Alors que faire ?

La solution aurait été donc de relancer la machine à "12 nm", rentabilisée et déjà aguerrie. Ce sont des puces faciles à faire, rapidement, puisque les chaines 7 et 8 nm sont à l'agonie. Mais les anciennes ont la capacité de reprendre du service. Les prix seraient respectivement de 300 et 400€ par ordre croissant de nomenclature, donc ce qu'ils étaient exactement à la fin de leur vie, en sachant que la RTX 3060 est censée arriver en février pour 329$ et des performances qui devraient se retrouver au niveau d'une RTX 2070 hors Ray Tracing et DLSS. On rappelle également que la situation de rupture devrait se poursuivre jusqu'au second semestre 2021, il faut avouer qu'il faut se battre pour toper des cartes graphiques moyen/haut de gamme en ce moment, et à prix respecté. Par contre le père Noël existe, lui !