Black Friday et Cyber Monday de 2022 auraient donc potentiellement été les claps de fin pour plusieurs des derniers vestiges de la génération Turing de 2019 de NVIDIA, en l'occurrence la RTX 2060 et la GTX 1660, et leurs différentes variantes, notamment SUPER et la version 12 Gio de 2021 de la RTX 2060. L'information a été rapportée via BoardChannels en Chine et ce n'est pas la première fois qu'elle l'est. Des rumeurs avaient déjà circulé un peu plus tôt concernant le fait que les GPU en question étaient sur le point d'être arrêtés pour de bon. Cela aurait donc bien été le cas si l'on en croit la nouvelle rumeur.

Certes, ça ne signifie pas dire que ces cartes disparaîtront du jour à l'autre des magasins, où elles s'y trouvent d'ailleurs parfois (souvent) toujours, mais simplement qu'elles ne seront plus du tout produites ni fournies par NVIDIA à ses partenaires et qu'elles s'éteindront ainsi progressivement avec l'épuisement des derniers stocks.

Ce serait donc une page qui se tourne pour ces options qui auront tout de même été assez populaires jusqu'à la fin pour des raisons assez évidentes et justement, cette disparition supputée risquera probablement aussi de laisser un vide assez important chez NVIDIA sur ce segment à haut volume qu'est le milieu de gamme. Bon, RTX 3050 et RTX 3060, mais aussi Radeon RX 6600 et RX 6700 ont certainement déjà beaucoup volé la vedette ces derniers temps sur ce segment, d'autant plus que la plupart de ces cartes font désormais aussi progressivement l'objet d'une liquidation, quand bien même elles sont pour certaines toujours vendues (bien) trop cher pour l'instant.

À noter que les GTX 1650 et GTX 1630, dont les stocks hérités de l'époque de la pénurie de GPU seraient toujours importants, ne semblent pas encore être concernées par cette annulation et continueraient à être fournies aux fabricants. Bien entendu, leur heure finira aussi par arriver et Turing ne sera alors plus qu'un lointain souvenir. (Source)