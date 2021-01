Internet est un lieu magique où tout est possible, surtout lorsqu'il s'agit d'émettre des rumeurs ou de grappiller la moindre source d'information afin de spéculer sur ce que sera l'avenir du hardware, ce qui amène à des problèmes de hype ou de gestion des stocks à la sortie des nouveaux produits. Cependant, n'aller pas croire que cela servira de leçon, car pour Intel c'est encore pire : à peine sa génération Rocket Lake se montre officiellement qu'on parle de son successeur, Alder Lake. Cela parait normal puisqu'il sera plus alléchant après tout : gravure en 10 nm, révision architecturale, DDR5... Et c'est justement ce dernier point qui nous intéresse aujourd'hui, puisque la fuite se base sur... la mémoire DDR5, qui semble présente.

Ce ne sera pas une grande surprise, et cette fuite pourrait juste confirmer ce qui était prévisible, à savoir que la plateforme employée par Alder Lake sera compatible avec la prochaine génération de mémoire vive tout usage, et nous apprenons même le format utilisé ici : de la DDR5 PC76800 UDIMM sur 32 Go, bien qu'il n'est pas impossible que ce soit juste lié au choix des barrettes et que d'autres formats soient compatibles. Nous pouvons noter aussi que le format PC76800 indiquerait probablement une vitesse de 4800 MHz qui est dédoublée, à savoir pourquoi, s'il s'agit d'un modèle overclocké ou d'une interprétation d'architecture, comme le dual-channel.

Une fuite intéressante sur une réelle évolution et qui prouvent enfin des avancées chez Intel, mais qui oublie la question principale : quand est-ce que cela sera disponible sur le marché ? Peut être que nous en saurons plus à l'avenir, mais nous plaignons Rocket Lake, qui semble être mis à la retraite plus rapidement que prévu alors qu'il n'est toujours pas sorti. (source : Sisoftware)

