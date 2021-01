En voilà une idée vieille comme le monde, depuis la première grosse bulle minage en 2017. À cette époque, l'idée que les verts et les rouges mettent au point des GPU ou des cartes spécialement orientées pour les cryptomonnaies avait déjà été évoquée. Mais on imagine que l'explosion a eu raison de ces envies, les deux pourvoyeurs de GPU ayant dû composer avec, et ayant probablement décidé qu'il n'en serait rien. Le caractère volatile de ces monnaies - voilà qui donne envie de se lever le luc le matin pour aller bosser - et les cours imprévisibles ne peuvent pas assurer un marché du GPU qui leur serait dédié.

Pourtant, et ce en dépit du fait qu'on ne trouve quasiment pas de GPU de dernière génération sur le marché, certaines marques auraient quand même décidé de tenter le truc. MSi a enregistré 2 cartes dont le nom ne laisse que peu, voire pas, de doute sur sa cible. Elles seraient basées sur la RTX 3060 Ti, qui semble souffrir d'un peu moins de pénurie que les autres RTX 30, avec 12 gigots de GDDR6, et tout ça dans une enveloppe thermique qui permet de ne pas faire exploser plus que de raison la facture EDF dans le cadre d'un rig.

Attention, des cartes enregistrées auprès de l'EEC ne signifie pas que lesdites cartes verront le jour. Premièrement parce que ces GPU pour joueurs ne sont pas assez produits, et deuxièmement parce que les cours des cryptomonnaies baisse régulièrement après avoir connu un méga boum il y a 10 jours. Qui vivra verra, mais 2021 s'annonce compliqué. (Source Twitter)