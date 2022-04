Plus d'un an après leur lancement, les RX 6700 XT et RTX 3060 Ti reprennent leur combat. Pour quelle raison ? Depuis que les GPU ont baissé de prix, et qu'ils n’ont jamais été aussi proches de leur MSRP tout en restant trop chers nous vous l'accordons, la concurrence permet dorénavant à tout un chacun de choisir. Le simple fait de choisir était devenu impossible, et pendant des mois, les gens achetaient ce qu'ils pouvaient ou qui était possible au moment de payer. Aujourd'hui, le choix est de nouveau une option, et donc ceux qui veulent un GPU milieu de gamme peuvent s'orienter tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre.

Un bilan des performances est donc fait, chez Techspot. Avec 50 jeux au compteur, parfois avec des redondances de moteur, et parmi les 3 définitions majeures que sont le FHD, le QHD et l'UHD, vous verrez laquelle se comporte le mieux, ou si la quantité de VRAM est limitante, et dans quelles circonstances elle l'est, si elle l'est. Après lecture, on voit que les affinités avec les moteurs 3D varient selon les cartes, et que l'UHD est trop fort pour elles dans la grosse majorité des cas.

Au final, la RTX 3060 Ti est 2 % plus lente que la RX 6700 XT en FHD, identique en QHD, et 3 % plus rapide en UHD. Ce schéma est conforme à ce que nous voyons souvent dans nos tests entre la RTX 3080 Ti et la RX 6900 XT. En un mot comme en mille, le choix se fera sur des détails, ou sur les perfs dans un ou deux titres précisément, sur votre envie d'enclencher du RT ou pas. C'est donc très personnel !