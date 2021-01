Après une année 2020 pleine de rebondissements et de remous, vos fieffés lurons du comptoir ont décidé une mesure extraordinaire : des réunions à n’en plus finir - enfin, uniquement les lendemains des jours de l’an, les années multiples de 43 et 47 à la fois pour commencer —, et ce pour conserver le monde dans son état actuel. Après une sacrée gueule de bois pour Guitou, Nico, Matt' et Benoit (ah, la jeunesse), un bon coup de pouce des piliers Riton, Titi, Pacounet et Thierry, l’équipe a pu (à nouveau) se réunir au complet, sous la direction de nos modérateurs préférés L’Ours, Mitsurugi, Cristallix et Gus. L’occasion parfaite pour un cliché qui saura rester dans les anales, tout comme notre brève pour la (presque) sainte Luc :

Vous avez vraiment cru que la nouvelle année pourrait se passer de profanation ?

Après des heures de palabres, quelques fûts entre les deux caisses de binouze et un exemplaire (en .jpg, malheureusement) de RTX 3080 rattrapé par notre Gus de course, nous sommes fiers d’être arrivés à une conclusion unanime :

Pour l’instant, tout va bien !

Un message ô combien appréciable, qui ne devrait se stopper qu’après les embrouilles suivantes ! De plus, avec la nouvelle année devraient également arriver les nouveautés hardware laissées en suspens ainsi que la next-next gen surpassant les meilleures prédictions du pipotron. Paré à nous suivre pour du loufoque à profusion ? La BX ayant malheureusement calé la prèmiere, prenez avec nous ce second train vers la hype. À vos marques, prêts, partez !

Attention à ne pas se perdre dans les méandres du rétrogaming ; car, dans le passé, même le futur était mieux !