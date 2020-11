Elle ne doit pas être bien loin parce qu'elle fuit de partout, et elle est montrée dans sa boite, hors de sa boite, en Arabie, partout ! Aujourd'hui, VDCZ nous montre une carte estampillée RTX 3060 Ti, et en version Founders Edition. Si c'est la vraie carte, alors elle est un clone de la RTX 3070, elle pourrait à ce titre reprendre le même PCB et le même GPU encore plus castré. Si c'est un fake, clairement l'inspiration Founders Edition est bel et bien là. Cela signifierait que les cartes de références auraient les mêmes dimensions que la RTX 3070, donc pas bien grosse.

Pour rappel, la RTX 3070 a un TGP de 220 W, il ne serait pas idiot de penser que la nouvelle venue serait autour des 190W. Elle est pressentie pour avoir 4864 CUDA Cores, et 8 gigots de GDDR6 à 14 Gbps. Son GPU pédalerait de 1410 à 1665 MHz. Finalement les seules différences avec la RTX 3070 à ce niveau seraient les fréquences en fonctionnement, et les unités de calcul. Resterait à voir le prix, notre confrère annonce 399 $ US, ce qui serait assez éloigné de la RTX 3070 qui est à 499 $, mais à Nvidia de la calibrer assez pour performer, mais pas trop pour ne pas vampiriser la RTX 3070. Enfin, pour conclure, on a vu que le caméléon mettrait en concurrence cette carte avec la RTX 2080 SUPER en rastérisation, elle battrait la Turing en Ray Tracing et en GPU Computing au sens large.