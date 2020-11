La RX 6800 XT passe sur Hélène et fait péter Fire Strike !

Cette Hélène, quelle chaudière ! Elle en a consommé des GPU depuis des années, mais elle garde son charme indéfectible puisque toutes les marques finissent dans sa baignoire fumante. Sa dernière conquête, la RX 6800 XT. Elle fut poussée à 2.8 GHz, la mémoire quant à elle dégomma plus que les 16 Gbps avec un 17.2 Gbps. La plateforme était faite d'AM4, inévitablement puisque le Tyzen 9 5950X a pris les commandes des perfs à Intel. Lui aussi s'est vu quiché à 5.6 GHz. 32 gigots de DDR4 3800 cas 14 complètent le tableau qui est franchement sympa.

Un petit Fire Strike plus tard, donc 1080p avec preset par défaut, le score global était de 48890 points. Mais c'est le score graphique qui retient l'attention, avec 61831 points. Pour l'anecdote, le score CPU était de 48973 points. Si tout ça ne vous dit pas grand-chose, sachez que le Ryzen 5 5600X à 4.6 GHz envoie 25533 points, et une RTX 3080 Gaming OC sans artifice arrive à 40761 points. Il est évident que des scores vont tomber dans les mois qui viennent, avec toute l'inutilité qui caractérise ce type de discipline. Si on a vu que l'overclocking n'était pas du tout rentable dans un cadre d'utilisation normale, cela montre qu'il faut sortir la grosse Bertha pour commencer à s'amuser. En même temps, si les clockeurs payaient leurs cartes...

