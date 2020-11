Voilà une situation cocasse que celle de la RTX 3060 Ti. En effet, elle n'est toujours pas annoncée par Nvidia, mais elle est déjà en vente dans certaines contrées de cette planète au ralenti. Et elle est même prise en photo partout, les dernières en date sont des modèles ASUS TUF. La seule info vérifiée est la présence des 8 Go de mémoire GDDR6. Pour le reste, ce ne sont que des supputations tant que rien n'est dévoilé. La source pense que ce sera le 2 décembre que la carte sera lancée mondialement, wait and see.

crédit image @ PCMR

VDCZ a publié un slide de perfs, qui serait une présentation interne de Nvidia. On y voit 3 cartes, la RTX 2060 SUPER qui est la base des comparaisons avec 1, puis la RTX 2080 SUPER et enfin la nouvelle du jour. Sur le petit panel de jeu testé en rastérisation, la RTX 3060 Ti arriverait en tête, même si c'est de peu, par contre elle serait a minima 40% plus performante que la RTX 2060 SUPER. Si on passe sur le Ray Tracing, le gain par rapport à la RTX 2080 SUPER serait supérieur, alors qu'elle est censée avoir "38 RT Cores" face aux 48 de la 2080 SUPER. Enfin, en applicatif, l'écart se creuse et aucune carte Turing du panel ne pourrait lui contester cette victoire. Au final, elle aurait du sens pour tous ceux qui viennent d'une RTX 2060 SUPER, et par extension toutes les cartes Pascal jusqu'à la GTX 1080. Elle pourrait en profiter en l'absence de RDNA2 sur ce segment, et de l'insuffisance de la RX 5700 XT sur les perfs, à moins qu'AMD ne tranche dans le prix de RDNA1.

cliquouillez pour grossir