Avec la renaissance Lancool, le PC-O11D ("D" pour Dynamic) est l'autre boîtier phare de Lian Li depuis son introduction en 2018. Un premier jet conçu en collaboration avec l'overclockeur germain Der8auer et qui n'a eu de cesse de se faire revisiter au fil des deux dernières années ! Au modèle initial, au format vaguement moyen tour, est assez rapidement venu s'ajouter une déclinaison XL, plus grande et toujours signée Der8auer, mais cette fois-ci également ROG. Entre temps, Lian Li avait aussi déjà vendu son âme à Razer pour une version de son PC-O11D original portant les couleurs emblématiques de la marque singapourienne. Plus récemment, Lian Li s'est associé avec PCMR pour l'édition aimant à traces de doigts, toujours autour du boîtier PC-O11D d'origine, c'est-à-dire avec une belle finition miroir et argent.

Bref, avec ces quelques exemples (parce qu'il y en aurait encore d'autres), il parait évident que le PC-O11D est clairement une bonne vache à lait, méritant d'exister pour tous les goûts et tous les besoins. Il faut dire que ses caractéristiques sont plutôt sympathiques et la tarification moyenne relativement correcte. Et donc, entre un PC-O11D moyen tour et XL, que pouvait-il bien manquer ? Un PC-O11D Mini, pardi !

Lian Li PC-O11 Dynamic mini Dynamic Dynamic XL ROG Châssis Tour Double compartiment Tour Double compartiment Tour Double compartiment Dimensions (L x l x H) 420 x 269,5 x 380 mm 445 x 272 x 446 mm 490 x 285 x 517 mm Couleurs proposée Noir ou blanc Noir ou blanc Noir ou blanc Matériaux Verre trempé 4,0 mm Aluminium 2,0 mm Acier SPCC 0,8/1,0 mm Verre trempé 4,0 mm Aluminium Acier SPCC 1,0 mm Aluminium 1,0 mm Verre trempé 4,0 mm Acier SPCC 1,0 mm Slots d'expansion Modulable : 3, 5 ou 7 8 8 Stockage 2 x 2,5" 2 x 3,5"/2,5" (cages) 4 x 2,5" 2 x 3,5" 10 x 2,5" ou 6 x 2,5" et 4 x 3,5" I/O 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Type-C 2 x audio 3,5 mm 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Type-C 2 x audio 3,5 mm 4 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Type-C 1 x audio 3,5 mm Carte mère jusqu'à ATX jusqu'à E-ATX jusqu'à E-ATX/EEB GPU (longueur) jusqu'à 395 mm jusqu'à 420 mm jusqu'à 446 mm Ventirad (hauteur) jusqu'à 170 mm jusqu'à 155 mm jusqu'à 167 mm Alimentation (longueur) SFX ou SFX-L jusqu'à 165 mm jusqu'à 210 - 255 mm jusqu'à 210 mm Ventilation Avant : nada Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Côté : 2 x 120/140 mm Bas : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Arrière : 1 x 120 mm Aucun ventilateur n'est inclus Avant : nada Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Côté : 3 x 120 mm Bas : 3 x 120 mm Aucun ventilateur n'est inclus Avant : nada Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Arrière : 1 x 120 mm Côté : 3 x 120 mm Bas : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Aucun ventilateur n'est inclus Filtres Oui, x4 Top, bas et côtés Oui, x4 Top, bas et côtés Oui, x4 Top, bas et côtés Watercooling 120 / 240 / 280 / 360 mm selon emplacement 120 / 240 / 280 / 360 mm selon emplacement 120 / 240 / 280 / 360 mm selon emplacement Autre Support vertical pour GPU vendu séparément Peut accueillir deux alimentations Support vertical pour GPU vendu séparément Barre d'extension requise pour mobale EEB et vendue séparément Bande RGB compatible Aura Sync intégrée à l'avant Baies HDD Hot Swap Prix 99,90 € 130€ 249 - 279 € Page PC-O11D Mini PC-O11D PC-O11D XL

"Mini" dans le nom, mais sur le papier ce PC-O11D est loin d'être petit, compact est plus juste, et il reste dans la catégorie moyen tour du constructeur. Il faut dire qu'on peut y mettre des choses et en faire à peu près tout ce qu'on veut en matière de ventilation, de watercooling (3 supports de pompes différents sont inclus) et d'agencement du hardware. La seule vraie limitation étant la restriction à une alimentation SFX ou SFX-L, des tailles qui ne sont pas non plus légion chez les constructeurs et dont la tarification n'est donc pas toujours des plus intéressantes. Autrement, ce PC-O11D compact conserve la majorité des qualités des premiers modèles, par exemple une certaine modularité et toujours avec la patte de Der8auer. Un choix de référence assez abordable pour les amateurs de boîtiers flexibles et relativement bien agencé ? Il sera disponible à partir de la seconde quinzaine de décembre.