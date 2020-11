Apparemment, l'arrivée d'Ampere est une excuse pour bon nombre de fabricants de cartes graphiques de renouveler un peu ses gammes et de proposer de nouvelles séries de produits. Ces nouveautés peuvent parfois être orientées sur des choses plus abordables, comme les cartes Eagle de chez GIGABYTE, toutefois la tendance semble plutôt portée sur les modèles plus travaillés - à la fois sur les performances et l'esthétique - comme semble être la future gamme Suprim de chez MSI. À ce petit jeu, GALAX a décidé de ne pas rester de côté en prévoyant une nouvelle série de cartes lumineuses avec le projet WTF, pour Work The Frames.

Pour l'instant, seul le teasing visuel et virtuel a été fourni par le fabricant dans son espace d'exposition virtuel, où deux prototypes sont visibles : une carte HOF (Hall Of Frames) et une carte WTF. La première gamme est déjà quelque chose de connu, qui se situe dans le top des cartes graphiques custom en général. La WTF semble quant à elle reprendre une partie des traditions gaming, avec un carénage anthracite et un RGB bien pétant, pour autant elle se détache des cartes de la série EX déjà présente.

Il ne restera plus qu'à voir si le projet voit le jour, son prix de vente et bien entendu, quelles seront les performances de cette nouvelle gamme. Car pour l'instant, nous n'avons pas plus d'information sur ces cartes WTF, pas plus que de clichés réels, actuellement il faudra se contenter d'un rendu 3D donc. Toutefois, si cela vous intéresse, vous pourrez accéder au showroom virtuel et un poil kitch de GALAX, où les prototypes WTF et HOF sont visibles. (source : showroom virtuel de GALAX)