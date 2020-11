Nous pouvons le dire, GIGABYTE aura plus que pris son temps pour basculer une partie de sa production BRIX grand public vers AMD. Il faut dire que depuis Renoir, AMD a une vraie légitimité, en proposant ce qui se fait de mieux, ou presque, en CPU et en GPU. Si les Intel HD Graphics vous font sortir des boutons, Les APU Renoir devraient vous rendre le sourire. Alors qu'ASUS vient de s'y mettre avec ses séries PN50 (4300U et 4500U par exemple), qu'ASRock consolide son catalogue, il faudra compter sur les BRIX désormais. Nous nuançons un peu les choses en rappelant que depuis deux mois, la firme a quand même annoncé ses BRIX Pro à base de Ryzen Embarqués V1000, alors que les V2000 viennent d'être lancés.

On sait juste qu'ils seront petits, comme d'hab, mais slim ou normal. Ils monteront jusqu'aux puces à 8 coeurs et 16 threads, auront du WiFi 6 et du réseau Ethernet 2.5 GbE, et supporteront la configuration 4 x 4K pour les moniteurs. Ils seront détaillés très prochainement si on en croit le site officiel, du coup on ne peut dire quand ils arriveront, et à quels prix surtout. Mais un concurrent de plus, c'est un client qui payera moins cher, en théorie !