Nvidia avait repoussé la RTX 3070 du 15 au 29 octobre, on parle de disponibilité, et, dans le pire des cas, la fin du NDA sur ce modèle. Le caméléon l'avait présentée comme une "RTX 2080 Ti" à 519 eurobouliches pour ce qui concerne la Founders Edition. Un leak du guide du rédacteur a fuité chez VDCZ, et on y voit, entre autres choses, un graphique qui montre le rapport de force entre RTX 2070, RTX 2080 Ti et RTX 3070. Regardons-le avant de poursuivre !

Pas mal d'applications pros, un jeu sans Ray Tracing et 3 avec, voilà le programme de ce graphique. Globalement, pour bosser, Ampere s'en sort mieux que ses deux consoeurs du jour. Pour jouer, RTX 2080 Ti et RTX 3070 se valent, un coup à toi, un coup à toi, la promesse semble tenue. Il ne faut pas oublier que les tests permettront d'avoir une idée plus que précise, mais si on recoupe les données recueillies avec Ashes of the Singularity, et celles fournies par Nvidia, alors on devrait avoir deux cartes très proches. On notera, pour l'anecdote, que VDCZ annonce une fin de NDA le 27 octobre à 6 heures du matin heure normale du Pacifique, ce qui ferait après conversion 14h chez nous demain !

Demain ? Ah bon ?!