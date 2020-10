À l'opposé de certains titres qui sortent en fanfare, Ghostrunner se fait discret malgré son ray tracing et son DLSS chers aux possesseurs de cartes graphiques de type RTX. Oui mais voilà, au-delà de ça, que vaut ce jeu, sorte Mirror's Edge bourrin dans un monde cyberpunk ? On teste tout ça ! N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 15h